Cô gái bị bạn thân ép đi bán dâm hơn 2.000 lần, cuộc sống địa ngục hơn 1 năm trời bị vạch trần gây rùng mình và căm phẫn

C bị cáo buộc tiếp theo cho việc cưỡng ép môi giới mại dâm. Gã này là người móc nối, tìm khách hàng và thường xuyên trao đổi với A qua điện thoại về thời gian cũng như địa điểm bán dâm của D. Sau mỗi lần D "hoàn thành nhiệm vụ", A sẽ lấy một phần tiền trong thù lao của bạn cùng trường.



Theo điều tra của cảnh sát, A và D là bạn học gắn bó từ cấp 2, cấp 3 lên tận đại học. Cả hai còn từng làm việc cùng nhau. Sau khi rời công ty, A đã lợi dụng sự thân thiết của cả hai nên đã dụ dỗ D bước vào con đường hành nghề mại dâm để kiếm sống. Trong khi đó, A còn cố gắng cắt đứt quan hệ củ D với gia đình bằng cách nối dối với gia đình nạn nhân rằng D đang tự kinh doanh và hoàn toàn có thể tự chăm lo cho bản thân.



Vào tháng 1/2021, D tìm cách chạy trốn khỏi A và đồng bọn nhưng lại bị bọn chúng tìm thấy ở Jinju, Gyeongnam và bị đưa lên Seoul để tiếp tục hoạt động mại dâm. Kể từ thời điểm đó, D phải hứng chịu sự hành hạ tàn nhẫn của những kẻ ác như chỉ được tắm nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá, bị quấy rầy giấc ngủ.... Kết quả là D đã tử vong trong tình trạng sức khỏe yếu.

Ảnh minh họa.

Sau khi kiểm tra điện thoại của D, cảnh sát đã có trong tay tất cả những cuộc trò chuyện của D với A, tố giác tội ác của các bị cáo. Ghê tởm hơn, trong số các bức ảnh chụp D, cảnh cô bị những người đàn ông đưa vật lạ vào bộ phận sinh dục cũng được ghi lại.



Đứng trước vành móng ngựa, A chỉ thừa nhận một phần tội ác, nói rằng ả không hề liên quan đến B. Trong khi đó, B khai không hề biết chính xác việc A làm với D, còn C thì thừa nhận mọi cái buộc.



"Bị cáo đã lợi dụng D, người yếu thế trong xã hội, thường dựa dẫm vào bị cáo, để ép nạn nhân thực hiện hành vi bán dâm và thu về số tiền phạm tội. Cho đến một ngày trước khi chết, D vẫn bị ép bán dâm và không được cho ăn uống đàng hoàng.



B đã bị bắt trở lại ở Jinju và đưa lên Seoul. Do phải sống dưới sự hành hạ của các bị cáo, gương mặt của nạn nhân trở nên sưng tất, nhìn vào tình trạng lúc chết cũng có thể đoán ra được những gì mà cô phải trải qua. Với tội ác của mình, A, B và C không thể nào cầu xin sự tha thứ từ tang quyến" - thẩm phán nói tại tòa.



Kết thúc phiên tòa, A bị kết án 25 năm tù giam trong khi B và C lần lượt nhận về mức án 8 năm và 2 năm tù giam. Ngoài ra, A và B còn bị yêu cầu phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 80 giờ và bị hạn chế làm việc tại các cơ sở phúc lợi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và người tàn tật trong 10 năm.