Cô gái bán rau tự bỏ tiền túi, đưa gần 50 cụ trong làng đi du lịch miễn phí

Mới đây, một cô gái 27 tuổi ở vùng quê tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tự bỏ tiền tổ chức chuyến du lịch cho gần 50 người cao tuổi trong làng đến Trịnh Châu. Phần lớn trong số họ chưa từng rời khỏi quê nhà.

Li Fugui chia sẻ tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 20.000 NDT (73,6 triệu đồng). Ảnh chụp màn hình

Để chuyến đi đầu tiên của các cụ diễn ra trọn vẹn, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình, thuê xe, hướng dẫn viên, đặt chỗ ăn nghỉ, chuẩn bị thuốc men và mua bảo hiểm cho tất cả.