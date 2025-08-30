Cô gái bán rau tự bỏ tiền túi, đưa gần 50 cụ trong làng đi du lịch miễn phí

Đỗ An| 30/08/2025 13:49

"Người đẹp bán rau" Li Fugui không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Mới đây, một cô gái 27 tuổi ở vùng quê tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tự bỏ tiền tổ chức chuyến du lịch cho gần 50 người cao tuổi trong làng đến Trịnh Châu. Phần lớn trong số họ chưa từng rời khỏi quê nhà.

Li Fugui chia sẻ tổng chi phí cho chuyến đi khoảng 20.000 NDT (73,6 triệu đồng). Ảnh chụp màn hình

Để chuyến đi đầu tiên của các cụ diễn ra trọn vẹn, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lịch trình, thuê xe, hướng dẫn viên, đặt chỗ ăn nghỉ, chuẩn bị thuốc men và mua bảo hiểm cho tất cả.

“Ngày hôm đó, tôi xin phép được đóng vai ‘người lớn’, để các cụ được thoải mái trở lại làm trẻ con,” Li Fugui chia sẻ.

405bf612 50fe 4110 8387 a2f7445c00fe.jpg
Ảnh chụp màn hình

Ngay từ sáng sớm, nhiều cụ đã có mặt tại điểm hẹn. “Tôi hồi hộp lắm, chuẩn bị quần áo kỹ càng còn hơn cả ngày cưới”, một cụ nói vui trong lúc chờ lên xe.

Trên hành trình dài hơn 2,5 tiếng, các cụ ai nấy đều háo hức. Tại Trịnh Châu, Li Fugui đưa đoàn đi xem kinh kịch trong nhà hát. “Trước giờ chỉ xem trên TV, không ngờ có ngày lại được ngồi trực tiếp ở đây”, một cụ ông 83 tuổi xúc động.

acb377bc 14ed 4eb7 b1e4 a9f3ff2ff737.jpg
Các cụ trong đoàn rất phấn khởi khi được đi du lịch. Ảnh chụp màn hình

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mắc bệnh tâm thần, sau khi bà nội mất, Li Fugui phải gánh vác và chăm sóc gia đình từ khi còn nhỏ. Dù vậy, cô vẫn luôn lạc quan, thường xuyên giúp đỡ bà con trong làng.

Cô gái trẻ thường xuyên giúp đỡ người dân trong làng. Ảnh: Sohu

Từ năm 2024, Li Fugui được nhiều người biết tới khi thường xuyên chia sẻ những video về cuộc sống nông thôn mộc mạc, bình dị. Hằng ngày, cô gái trẻ đều đặn dậy sớm, lái xe tải đi bán rau.

Bằng lối nói chuyện nhẹ nhàng, gần gũi cùng sự chân thành, Li Fugui có tới 6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Dù nổi tiếng, song "người đẹp bán rau" Li Fugu vẫn không đánh mất bản thân hay trở nên xa cách với người dân. Trái lại, cô vẫn tiếp tục những công việc thường nhật như một cách để duy trì sự bình an trong cuộc sống.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/co-gai-ban-rau-tu-bo-tien-tui-dua-gan-50-cu-trong-lang-di-du-lich-mien-phi-2437547.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/co-gai-ban-rau-tu-bo-tien-tui-dua-gan-50-cu-trong-lang-di-du-lich-mien-phi-2437547.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Gia đình
            Cô gái bán rau tự bỏ tiền túi, đưa gần 50 cụ trong làng đi du lịch miễn phí
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO