Cô gái 9X và hành trình 'lưu giữ ký ức' bằng nghệ thuật làm bánh Trung Thu độc đáo

Biến bánh trung thu thành "chiếc vé trở về tuổi thơ"

Không chỉ làm ra những chiếc bánh Trung Thu ngon miệng, Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1995, quê Tuyên Quang) còn biến bánh thành tác phẩm nghệ thuật. Sau bộ sưu tập “Hồi ức” lấy cảm hứng từ ngôi nhà cổ ở làng quê Bắc Bộ, cô gái 9X tiếp tục tái hiện một tiệm tạp hóa làng quê đầy đủ mái ngói, tấm bạt cũ, gói mì, gói bim bim… tất cả đều được nặn từ bánh.

Theo Vietnamplus, Thùy Dương từng theo học ngành kinh tế, ra trường và đi làm công việc văn phòng được ba năm. Thế nhưng, niềm đam mê làm bánh đã thôi thúc cô rẽ sang “con đường” nghệ thuật làm bánh lưu giữ giá trị truyền thống.

Bộ sưu tập “Hồi ức” lấy cảm hứng từ ngôi nhà cổ ở làng quê Bắc Bộ. Ảnh: Vietnamplus.

“Lúc đầu tôi chỉ tự học qua YouTube, không có ai chỉ dẫn. Làm hỏng nhiều lắm, nhưng cứ kiên trì thử lại, càng làm càng thấy mê hơn,” Dương nhớ lại.

Từ những ngày đầu tập tành với các bộ bánh Trung Thu tranh Đông Hồ, khắc họa các bức tranh dân gian, cho đến tái hiện hình ảnh cá chép, Ô Quan Chưởng,… Dương dần tìm được hướng đi riêng cho mình. Đó là sáng tạo những chiếc bánh Trung Thu thành không gian lưu giữ ký ức văn hóa Việt.