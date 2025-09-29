Cô gái 9X và hành trình 'lưu giữ ký ức' bằng nghệ thuật làm bánh Trung Thu độc đáo

Biến bánh trung thu thành "chiếc vé trở về tuổi thơ"
Không chỉ làm ra những chiếc bánh Trung Thu ngon miệng, Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1995, quê Tuyên Quang) còn biến bánh thành tác phẩm nghệ thuật. Sau bộ sưu tập “Hồi ức” lấy cảm hứng từ ngôi nhà cổ ở làng quê Bắc Bộ, cô gái 9X tiếp tục tái hiện một tiệm tạp hóa làng quê đầy đủ mái ngói, tấm bạt cũ, gói mì, gói bim bim… tất cả đều được nặn từ bánh.
Theo Vietnamplus, Thùy Dương từng theo học ngành kinh tế, ra trường và đi làm công việc văn phòng được ba năm. Thế nhưng, niềm đam mê làm bánh đã thôi thúc cô rẽ sang “con đường” nghệ thuật làm bánh lưu giữ giá trị truyền thống.
“Lúc đầu tôi chỉ tự học qua YouTube, không có ai chỉ dẫn. Làm hỏng nhiều lắm, nhưng cứ kiên trì thử lại, càng làm càng thấy mê hơn,” Dương nhớ lại.
Từ những ngày đầu tập tành với các bộ bánh Trung Thu tranh Đông Hồ, khắc họa các bức tranh dân gian, cho đến tái hiện hình ảnh cá chép, Ô Quan Chưởng,… Dương dần tìm được hướng đi riêng cho mình. Đó là sáng tạo những chiếc bánh Trung Thu thành không gian lưu giữ ký ức văn hóa Việt.
Năm 2024, Thùy Dương từng khiến cộng đồng mạng xôn xao với bộ sưu tập “Hồi ức” - mô hình một ngôi nhà cổ Bắc Bộ được làm hoàn toàn từ bánh Trung Thu. Mỗi chi tiết từ mái ngói, bờ tường rêu phong đến cây cau trước hiên trong từng chiếc bánh, đều gợi về một miền tuổi thơ bình dị, ấm áp.
“Chuyện 2000: Tiệm Tạp Hóa Tuổi Thơ”
Từ thành công với bộ sưu tập "Hồi ức" trên, sau một lần về thăm quê ở tỉnh Tuyên Quang và đứng lặng trước một tiệm tạp hóa cũ đã đóng cửa, cô gái 9X lại quyết định chọn hình ảnh tiệm tạp hóa để làm chủ đề sáng tạo.
“Ngày nhỏ, mỗi lần đi ngang qua tiệm tạp hóa, tôi chỉ mong mua được gói mì, gói bim bim. Ký ức giản dị ấy thôi thúc tôi làm nên sản phẩm này,” Dương nói.
Ý tưởng làm chiếc bánh Trung Thu tái hiện một tiệm tạp hóa làng quê đầy đủ mái ngói, tấm bạt cũ, gói mì, gói bim bim,… được Dương nung nấu từ đầu năm 2025. Sau đó, cô gái trẻ đã sắp xếp công việc để về Tuyên Quang, chụp, ghi lại những hình ảnh thật nhất để lên kế hoạch làm chiếc bánh độc đáo.
Chia sẻ trên VTC News, Dương đặt tên cho tác phẩm là “Chuyện 2000: Tiệm tạp hóa tuổi thơ”. Cái tên gợi nhớ quãng thời gian từ năm 2000–2005, khi cô còn là cô bé nhỏ tuổi ở quê. Đó là những ký ức trong trẻo, đẹp đẽ và khó quên nhất. 20 năm trôi qua, giấc mơ mở một tiệm tạp hóa của Dương đã thành sự thật nhưng theo cách rất riêng, tất cả đều được dựng từ bánh trung thu nhân đậu xanh.
Tiệm tạp hóa từ bánh của Dương có đủ mọi chi tiết thân thuộc, từ mốc lộ giới, ngôi nhà mái fibro xi măng, cửa sổ màu xanh huyền thoại, khăn trải bàn đến từng gói bim bim, lon coca, chai nước ngọt tí hon chỉ bằng đầu ngón tay.
Đặc biệt, những chi tiết khó làm, tưởng như “bất khả thi” như túi nylon, tấm kính cửa sổ hay giàn mướp xanh mướt cũng được cô khéo léo biến thành phiên bản ăn được, nhờ việc sử dụng gelatin để mô phỏng chất liệu trong suốt.
“Để hoàn thiện, mình cùng 5 người bạn làm việc liên tục trong một tuần. Ba người chuyên nặn hình, hai người phụ trách pha màu thực phẩm. Tác phẩm phải được chia thành nhiều mảnh ghép mới vừa lò nướng. Cân nặng tổng thể khó đoán, chỉ biết rằng đây là một trong những sản phẩm kỳ công nhất mình từng thực hiện", Dương chia sẻ.
Nghệ thuật của sự kiên nhẫn và sáng tạo
Với Thùy Dương, mỗi chiếc bánh không chỉ là sản phẩm ẩm thực, mà còn là sự kết hợp của kiên nhẫn, sáng tạo và kỹ thuật. Để kiểm soát độ nở của vỏ bánh, nặn chi tiết nhỏ mà không bị vỡ, cô phải luyện tập hàng trăm lần.
“Bánh trung thu là chất liệu vừa khó vừa dễ. Dễ vì mình quen tay sau nhiều năm làm, khó vì chỉ cần một sai sót nhỏ trong khâu nướng hay nặn hình là chi tiết hỏng ngay. Nhưng chính sự thử thách đó lại khiến mình yêu nghề này hơn", Dương nói.
Chiếc bánh "tiệm tạp hóa" của Thùy Dương không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài tinh xảo mà còn chạm tới ký ức của cả một thế hệ 8x, 9x. Ở đó, có những chiều hè mua gói kẹo 200 đồng, sự háo hức cầm chiếc bánh mì nhỏ xíu, hay niềm mơ ước khi đứng ngắm lọ kẹo sắc màu.
Dương xúc động nhất khi tác phẩm gợi lại cảm giác bồi hồi, nhớ lại tuổi thơ cho nhiều người: "Mình rất vui khi có nhiều người chia sẻ cảm giác bồi hồi... Họ bất ngờ khi biết có thể ăn được."
Qua bàn tay tài hoa và tâm huyết của cô gái Tuyên Quang, chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh đã trở thành một "vé trở về tuổi thơ" đầy cảm xúc, gói ghém những ký ức giản dị và đẹp đẽ của văn hóa Việt.