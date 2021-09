Cô gái 9x "ngược dòng" dấn thân bảo vệ động vật hoang dã

Nguyễn Thị Thu Trang (còn được gọi là Trang Nguyễn) sinh năm 1990. Cô là nhà bảo tồn động vật hoang dã, người sáng lập và giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam từ năm 2013. Nguyễn Thị Thu Trang là cô gái theo đuổi con đường bảo vệ động vật hoang dã có ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ. Ở tuổi 23, cô gái đã nhận được học bổng toàn phần của Đại học Cambridge, ngành bảo tồn động vật hoang dã. Tháng 11/2017, cô có mặt trong Top 5 mục cống hiến xã hội của giải thưởng The Women of Future khu vực Đông Nam Á. Năm 2018, cô nhận giải Chiến Binh Xanh do Elles Vietnam bình chọn. Nguyễn Thị Thu Trang được hãng BBC bình chọn là 1 trong 100 nhân vật nữ tiêu biểu của thế giới năm 2019. Bên cạnh đó, cô hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ ngành bảo tồn động vật hoang dã tại Anh.