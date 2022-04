Cô gái 26 tuổi mắc ung thư cổ tử cung vì thường xuyên làm 3 việc trong kỳ kinh nguyệt dễ gây nhiễm virus HPV nhất

Trước tiên, phải nói rằng việc quan hệ trong kỳ kinh nguyệt đã là không hề tốt cho sức khỏe nữ giới. Vào ngày hành kinh, âm đạo rất nhạy cảm, dễ tổn thương, phù nề và căng. Nếu cộng thêm những tác động của quan hệ thì sẽ khiến lớp niêm mạc ở âm đạo tổn thương và khiến phụ nữ bị rát sau khi quan hệ và dễ bị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Hơn nữa, các cặp yêu nhau sẽ trở nên "thân mật" một cách tự nhiên hơn khi yêu mà không sử dụng biện pháp an toàn. Nhiều người nghĩ rằng việc quan hệ trong kỳ kinh nguyệt sẽ không thể khiến nữ giới có thai, do đó, họ thường chọn thời điểm này để quan hệ thiếu an toàn. Tuy nhiên, thực tế thì ngược lại, việc quan hệ không sử dụng biện pháp an toàn trong kỳ kinh nguyệt vẫn có thể khiến bạn có thai, thậm chí còn làm tăng mức độ ảnh hưởng của các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi nó xâm nhập vào cơ thể nữ giới.

2 dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị nhiễm HPV

- Đau bụng không chịu được

- Tiết dịch âm đạo bất thường

Hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị vi rút HPV, cách tốt nhất là bạn phải nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và để hệ miễn dịch của cơ thể tự đào thải vi rút HPV ra khỏi cơ thể.