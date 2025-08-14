Cô gái 24 tuổi làm Chủ tịch CLB Ninh Bình

Mỹ Anh sở hữu thành tích học tập đáng nể. Du học Mỹ từ năm 12 tuổi, cô nhanh chóng thích nghi và khẳng định được bản thân. Năm 2016, tân Chủ tịch Ninh Bình FC được nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với thành tích học tập xuất sắc khi theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart.

Chia sẻ trong Lễ xuất quân, nữ chủ tịch này cho biết: “Ninh Bình FC góp mặt tại V.League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của mảnh đất cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc”.