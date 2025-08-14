Cô gái 24 tuổi làm Chủ tịch CLB Ninh Bình

Tại buổi Lễ xuất quân mùa giải 2025-2026, câu lạc bộ Ninh Bình đã công bố tân chủ tịch mới là Nguyễn Ngọc Mỹ Anh con gái ông Nguyễn Đức Thụy. Ở tuổi 24, Mỹ Anh trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của một câu lạc bộ tại V.League.
Mỹ Anh sở hữu thành tích học tập đáng nể. Du học Mỹ từ năm 12 tuổi, cô nhanh chóng thích nghi và khẳng định được bản thân. Năm 2016, tân Chủ tịch Ninh Bình FC được nhận bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama với thành tích học tập xuất sắc khi theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart.
Chia sẻ trong Lễ xuất quân, nữ chủ tịch này cho biết: “Ninh Bình FC góp mặt tại V.League, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử bóng đá của mảnh đất cố đô Hoa Lư. Chúng tôi cam kết phát triển bóng đá Ninh Bình với chiến lược đồng bộ, bền vững và giàu bản sắc”.
Sau khi giành vé thăng hạng V.League, Ninh Bình FC đã mạnh tay đưa về những cầu thủ chất lượng như tiền vệ Việt kiều Chung Nguyen Do, các ngoại binh Patrick Marcelino, Geovane Magno, Gustavo Henrique, Daniel dos Anjos…Bên cạnh đó, đội bóng còn sở hữu dàn cầu thủ đã khẳng định tên tuổi như Hoàng Đức, Đức Chiến, Châu Ngọc Quang, Đặng Văn Lâm…Sự hiện diện của Chủ tịch gen Z mang đến kỳ vọng lớn cho Ninh Bình trong mùa giải mới, hứa hẹn trở thành đội giàu bản sắc, bản lĩnh và đầy tham vọng.