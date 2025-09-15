Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau mâu thuẫn nhỏ với bạn

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đã tiếp nhận thông tin từ gia đình chị Bùi Bích Phương (SN 2003, trú tại tổ dân phố 6, phường Đông Ngạc, Hà Nội) về việc chị rời khỏi nhà từ chiều 11/9 và đến nay vẫn chưa trở về.

Theo cơ quan công an, gia đình đang vô cùng lo lắng vì không thể liên lạc với Phương.

Bà Phạm Thị Thủy (SN 1973, mẹ ruột của Phương) nghẹn ngào cho biết: “Suốt những ngày qua, gia đình tôi sống trong bất an. Kể từ khi con bỏ đi, mọi người hoang mang và lo sợ cho sự an toàn của cháu".