Cô gái 20 tuổi quật ngã cụ ông 89 tuổi ở chòi nuôi bò để cướp vàng, tiền

Khi ông L. đến nơi, Thư dẫn ông vào chòi nuôi bò trong khu đất trồng dừa vắng người rồi bất ngờ quật ngã, đè nạn nhân xuống nền xi măng để cướp 9 chiếc nhẫn vàng, 1 điện thoại di động và khoảng 6 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Thư bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong quá trình giằng co, ông L. chống cự quyết liệt khiến cả hai bị trầy xước, để lại nhiều vết máu tại hiện trường. Ông L. thoát ra ngoài tri hô và đến Công an xã Tân Thủy trình báo.