Cổ động viên Liverpool ủng hộ Ronaldo sau nỗi đau mất con

Người hâm mộ Liverpool đã có hành động đẹp hướng tới Cristiano Ronaldo trong cuộc so tài với Man Utd rạng sáng nay 20/4. Phút thứ 7 của trận đấu, cổ động viên chủ nhà đã đồng thanh hát ca khúc "You'll never walk alone" (Bạn sẽ không phải bước đi một mình) để động viên Ronaldo, sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha hứng chịu mất mát gia đình.

Rạng sáng 19/4, Ronaldo cho biết bé trai trong cặp song sinh của anh và Georgina Rodriguez đã qua đời. Bé gái được cứu sống nhờ nỗ lực của các bác sĩ. Chân sút 37 tuổi được Man Utd cho nghỉ ngơi ở trận gặp Liverpool để dành thời gian ở bên gia đình.