Cổ động viên châu Á đòi trao giải Oscar cho cầu thủ nhập tịch Marc Klok

Trang facebook có dấu tích xanh của Marc Klok cũng tràn ngập các hình ảnh, clip pha ăn vạ của trung vệ này do các cổ động viên Việt Nam gửi kèm theo nhiều bình luận hài hước. "Sức khỏe anh ổn chưa ạ? Ngã mạnh lăn ra thế kia chắc do Văn Hậu thở mạnh quá hay là do anh bị tai biến, đột quỵ vậy", tài khoản Phạm Hoàn bình luận.

Chiến thắng 2-0 trước Indonesia đã giúp Việt Nam phá dớp 26 năm không thắng đội bóng "xứ vạn đảo" ở AFF Cup. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Malaysia và Thái Lan vào tối nay.