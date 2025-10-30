Cổ động viên bóng đá Malaysia dậy sóng vì hình ảnh này

Mạng xã hội Malaysia xôn xao đặt câu hỏi, vì sao cựu Tổng thư ký FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) Noor Azman Rahman lại xuất hiện cùng chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Kuala Lumpur, dù trước đó ông này được cho là đã bị đình chỉ công tác?

Trước những đồn đoán bất minh, FAM phải đưa ra lời giải thích: Sự xuất hiện của Noor Azman trong bức ảnh chụp cùng Infantino không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào.

Theo FAM, bức ảnh được đăng tải bởi một trang tin điện tử, thực chất được chụp trong một buổi gặp gỡ riêng tư, không phải tại một sự kiện chính thức do FAM hay FIFA tổ chức.