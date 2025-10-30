Cô dâu tự tử sau khi bị gia đình chồng chỉ trích váy cưới quá gợi cảm

Theo trang Khaosod, vụ việc xảy ra hôm 18/10 tại thành phố Mingachevir, Azerbaijan và đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, một cô dâu 19 tuổi đã tự kết liễu đời mình chỉ vài ngày sau lễ cưới.

Nguyên do bắt nguồn từ việc cô bị gia đình chồng chỉ trích dữ dội, cho rằng chiếc váy cưới của cô “quá gợi cảm”, “thiếu đứng đắn” và “trông như không mặc gì”.

Nạn nhân được xác định là cô Lyaman Mammadli, vừa tổ chức hôn lễ với chồng là Elnur Mamedli, 33 tuổi. Theo truyền thông địa phương, sau lễ cưới, cô gái trẻ rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần nghiêm trọng do liên tiếp bị gia đình chồng công kích, chê bai ngoại hình và trang phục trong ngày trọng đại của mình.