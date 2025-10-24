Cô dâu tá hỏa phát hiện vàng cưới bị tráo thành... đồng, thủ phạm gây bất ngờ

Nạn nhân là chị Trần, người vừa tổ chức đám cưới cách đây không lâu. Theo lời kể, trong ngày trọng đại, chị Trần đeo chiếc vòng tay bằng vàng mới mua, nhưng cảm thấy chiếc vòng nhẹ bất thường nên nảy sinh nghi ngờ.

Ngày 20/10, công an trạm Trọng Thạch (huyện An Viễn, thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã điều tra, bắt giữ một phụ nữ vì hành vi đánh tráo tài sản của người thân, tờ 163.com đưa tin.

Sáng hôm sau, chị mang vòng đến tiệm vàng kiểm định. Kết quả khiến chị sững sờ: chiếc vòng tưởng là vàng thật hóa ra chỉ là đồng mạ vàng. Không hiểu bằng cách nào vòng vàng thật lại bị đánh tráo, chị lập tức trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an vào cuộc điều tra. Hiện trường không có dấu hiệu trộm cắp, nên cơ quan chức năng nhận định đây có thể là vụ việc do người quen gây ra.

Quá trình rà soát, cảnh sát phát hiện người chị họ tên Trần Mỗ Phương, từng đến nhà cô dâu chơi ngay trước lễ cưới, là đối tượng khả nghi.