Cô dâu quỳ lạy xin cắt đứt quan hệ với mẹ ruột vì 2 tỷ đồng sính lễ

Đầu tháng 8, tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một lễ cưới lẽ ra tràn ngập niềm vui lại gây xôn xao khi cô dâu bất ngờ quỳ trước mặt mẹ ruột, nghẹn ngào tuyên bố: Sau khi xuất giá sẽ đoạn tuyệt quan hệ, “không còn nợ nần gì nhà mẹ đẻ”.

Theo hình ảnh lan truyền, cô dâu ngoài 20 tuổi, xinh đẹp. Sohu đưa tin, gia đình chú rể khá giả, đồng ý đáp ứng yêu cầu của nhà gái, trao sính lễ 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng), coi đó như một sự khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ.

Thế nhưng, mẹ của cô dâu lại là một điển hình của tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Mọi sự ưu ái đều dành cho con trai. Ngay cả khi con gái học giỏi và mong muốn được tiếp tục học lên cao, mẹ cũng gạt đi, cho rằng “con gái học nhiều vô ích, đi làm kiếm tiền sớm còn hơn”.