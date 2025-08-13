Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

“Thấy em như vậy, anh càng thương em hơn”

Nguyễn Thị Nhiệm (SN 1998, quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) sinh ra với đôi chân yếu ớt.

Khi còn học cấp 2, quãng đường từ nhà đến trường dài khoảng 8km, bạn bè chỉ mất 30 phút đạp xe nhưng Nhiệm mất tới 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. 14 tuổi, cô không còn tự đi xe đạp được, mà phải ngồi nhờ bạn hoặc để bố mẹ đưa đón. Có những ngày tan học, bố mẹ bận mưu sinh, cô phải ngồi chờ ở cổng trường 3–4 tiếng đồng hồ.

Cặp đôi vượt qua mọi thành kiến, sự cấm cản để đến với nhau

“Tôi được bố mẹ đưa đi khám nhiều, lần nào bác sĩ cũng nói chân yếu do bẩm sinh. Năm 2018, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh u tủy sống, phải phẫu thuật. Trước khi lên bàn mổ, tôi hy vọng rất nhiều, cứ nghĩ sau này có thể đi lại nhanh nhẹn là khấp khởi mừng thầm”, Nhiệm kể.

Nhưng ca phẫu thuật thất bại, Nhiệm không những không thể đi lại vững vàng, mà còn mất hẳn cảm giác ở hai chân, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. “Lúc đó tôi sốc nặng, khóc rất nhiều. Trước đây tôi còn có thể vịn tường, chống nạng để đi nhưng giờ thì liệt hoàn toàn,” cô tâm sự.

Vẫn nuôi hy vọng, Nhiệm kiên trì châm cứu và tập vật lý trị liệu, mong một ngày có thể đứng dậy. Nhưng thời gian trôi qua, hy vọng dần tắt. Cô rơi vào trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai.

Một thời gian sau, Nhiệm quyết tâm tìm việc để bớt chán nản. Với chiếc điện thoại, cô tự học bán hàng trực tuyến. Khi đơn hàng được gửi đi, kiếm được những đồng tiền đầu tiên, cô tìm thấy động lực sống. Nhiệm hiểu, dù ngồi xe lăn, mình cũng không vô dụng.

“Tiếp xúc với nhiều người, tôi dần tự tin hơn, dám đăng ảnh ngồi xe lăn lên mạng xã hội — hình ảnh mà trước đây tôi luôn tìm cách che giấu”, Nhiệm kể.