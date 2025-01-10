'Cô dâu Hà Nội' kết hôn

Ngày 1/10, công ty quản lý Ghost Studio thông báo Kim Ok Bin tổ chức hôn lễ riêng tư cùng hôn phu không hoạt động trong giới giải trí.

Ghost Studio cho biết: “Kim Ok Bin kết hôn cùng người bạn đời vào ngày 16/11. Chú rể là người ngoài ngành giải trí, đám cưới được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Trên hành trình mới của cuộc đời, chúng tôi mong công chúng gửi đến Kim Ok Bin những lời chúc phúc ấm áp. Cô ấy vẫn tiếp tục cống hiến hết mình trong vai trò diễn viên".

Cùng với thông báo, công ty cũng công bố loạt ảnh cưới của Kim Ok Bin nhưng giấu mặt chú rể.