Cô dâu An Giang tổ chức đám cưới giống mẹ 30 năm trước, quan khách khen nức nở

“Mẹ thấy chính mình trong dáng hình con gái”

Gần 1 năm trôi qua, Trần Thị Kim Nga (SN 1997, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang) vẫn lưu luyến hôn lễ của chính mình - một hôn lễ theo kiểu thập niên 90, giống với phong cách đám cưới của mẹ ruột 30 năm trước.

Video đám cưới của Kim Nga thu hút gần 700.000 lượt xem trên TikTok.

Mới đây, Kim Nga tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của mình và đăng tải lên TikTok. Không ngờ, đoạn video nhanh chóng “lên xu hướng”, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng loạt lượt “thả tim”, khiến chính cô cũng bất ngờ.

Nga cho biết, cô không nghĩ đám cưới mang phong cách xưa cũ, với nét cổ điển và truyền thống thể hiện từ không gian cưới đến trang phục, lối trang điểm của cô dâu lại nhận được nhiều sự yêu thích đến vậy.

Cô dâu được truyền cảm hứng bởi đám cưới của ba mẹ 30 năm trước

Nga chia sẻ, cô sinh ra và lớn lên ở miền Tây, luôn yêu thích nét văn hóa của quê hương mình. Vào ngày trọng đại, Nga muốn làm điều gì đó để thể hiện niềm yêu thích ấy và khi xem được tấm hình cưới của mẹ vào năm 1995, cô được truyền cảm hứng.