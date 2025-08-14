'Cô đào ngậm kẹo' làm mẹ đơn thân ở tuổi 21, U70 hạnh phúc bên chồng Việt kiều

Phương Hồng Thủy tên thật là Đinh Hồng Đào, sinh năm 1960. Bà là chị lớn trong gia đình lao động đông con, không ai theo nghệ thuật. Tuổi thơ của Phương Hồng Thủy khá vất vả, cơ cực vì phải bươn chải lo cho các em. Tuy nhiên, bà lại sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát, đặc biệt với nghệ thuật cải lương.

Năm 1972, Phương Hồng Thủy theo học tại khoa Cải lương của Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Tại đây, bà được cố NSND Phùng Há dạy dỗ tận tình, đặt cho nghệ danh theo mình cả đời.

Nhan sắc Phương Hồng Thủy thời trẻ.

Thời điểm này, Phương Hồng Thủy thường được khán giả gọi là “cô đào ngậm kẹo” do hai gò má phúng phính, lúc hát giống như đang ngậm kẹo. Nữ nghệ sĩ được nhận xét có giọng ngọt, nụ cười tươi và đôi mắt buồn đặc trưng của đào thương.