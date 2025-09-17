Cỏ dại mọc quá đầu người trong công viên hồ điều hòa 744 tỷ giữa Hà Nội

Công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 (phường Cầu Giấy) có diện tích mặt nước hồ điều hòa tối thiểu 19ha, diện tích khu công viên cây xanh khoảng 8,7ha, diện tích sử dụng đất khoảng 27,7ha. Dự án có tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng được đưa vào sử dụng từ quý II/2024, kỳ vọng sẽ trở thành 'lá phổi xanh' cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuy nhiên sau hơn một năm khánh thành, tình trạng hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm đang xảy ra tại đây.