Có cơ sở xác định biến thể Omicron chiếm ưu thế tại TP.HCM

"Theo kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến thể Omicron bằng PCR từ ngày 10/2 đến 17/2, TP ghi nhận có 70/92 mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến thể Omicron, chiếm 76%. Biến thể Delta chỉ còn khoảng 24%”.

Giám sát biến thể Omicron có thể thực hiện bằng xét nghiệm PCR.

Sau đó, ngành y tế tiếp tục lấy ngẫu nhiên 26 mẫu trong 70 mẫu nhiễm Omicron nói trên đi giải trình tự gene nhằm xác định chính xác. Kết quả xác nhận 100% mẫu là biến thể Omicron.



Ông Thượng cho rằng, việc tầm soát ngẫu nghiên Omicron bằng PCR là cách mới để ứng phó với biến thể Omicron trên địa bàn, khi việc giải trình tự gene truyền thống mất nhiều chi phí và thời gian chờ đợi.



"Đây là cơ sở khoa học cho thấy biến thể Omicron tại TP.HCM đang tăng cao, chiếm ưu thế. Điều này cũng một phần lý giải cho số ca mắc Covid-19 của TP có chiều hướng tăng", Giám đốc Sở Y tế TP nhận định.



Theo ông Tăng Chí Thượng, tuần vừa qua, biểu đồ số ca F0 tại tất cả quận, huyện, TP Thủ Đức đều đi lên, chứng tỏ độ gia tăng F0 đồng đều trên toàn địa bàn.



Hiện TP có 15.000 ca mắc Covid-19, tăng cao so với 3 tuần trước (khoảng 3.000 đến 4.000 ca). Trong đó, 14.000 F0 được cách ly tại nhà. Số ca nặng, thở máy chưa có dấu hiệu tăng.



Tuy nhiên, số trẻ mắc Covid-19 tăng do trẻ đến trường trở lại. Tuần qua TP ghi nhận 7.505 ca trong trường học, trong đó có gần 7.000 học sinh. 3 bệnh viện nhi của TP đang có 100 trường hợp F0 là trẻ em, trong đó 15 F0 chuyển đến từ các tỉnh.



Ông Thượng cảnh báo, 93% trẻ em mắc Covid-19 là trẻ dưới 12 tuổi, chưa được tiêm vắc xin Covid-19. Do đó, ngành y tế TP xem đây là đối tượng cần được quan tâm đặc biệt.