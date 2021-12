Cố Chủ tịch Tập đoàn Hyundai: Hãy cho tôi vay lần nữa...

Your browser does not support the audio element.

Hãy cho tôi vay lần nữa để tôi có thể trả nợ cho ông

Hôm đó tôi dậy sớm và đốt lửa nấu nước để rửa mặt. Tôi cầm thùng dung môi, định đổ vào lò thì ngọn lửa bén vào thùng. Theo bản năng, tôi ném thùng dung môi đang bén lửa đi. Xưởng chúng tôi được xây bằng gỗ, lại còn bị dính dầu lâu ngày nên chỉ trong nháy mắt, cả xưởng bốc cháy.

Tôi may mắn thoát chết trong gang tấc nhờ dùng điện thoại, một món đồ vô cùng mắc tiền vào thời đó, để đập vỡ cửa kính. Lửa đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng và năm chiếc xe tải, cả chiếc xe Oldsmobile của Yoon Deok-young, một nhân vật quyền thế thời đó. Chuyện này hoàn toàn có thể khiến tôi suy sụp vì mắc nợ ngập đầu. Nhưng tôi quyết không nản lòng. Tôi không muốn làm kẻ thất bại.

Suy đi tính lại, tôi thấy chỉ có một lối thoát duy nhất là lại tìm đến ông Oh Yoon-geun, quỳ xuống trình bày hoàn cảnh của mình và xin ông ấy cho tôi một cơ hội nữa. Oh Yoon-geun vừa là chủ nhà máy xay gạo vừa là người cho vay lấy lãi.