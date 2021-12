Cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao sẽ như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Theo hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Ngoại giao đề xuất giảm một đơn vị so với hiện hành do việc hợp nhất Cục Cơ yếu và Trung tâm Thông tin thành Cục Cơ yếu và Công nghệ thông tin.

Bộ Ngoại giao cũng đề xuất chuyển đổi mô hình tổ chức của Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia thành Vụ Nghiệp vụ biên phiên dịch. "Việc chuyển đổi này trên thực tế là sự định danh lại cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đang được giao cho đơn vị thực hiện, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế"- Bộ Ngoại giao cho hay.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao được xây dựng tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (Ảnh: Vietnamnet).

Theo lý giải, Trung tâm Biên Phiên dịch quốc gia là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc Bộ Ngoại giao với chức năng, nhiệm vụ chính là phiên dịch, biên dịch phục vụ các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Đây cũng là đầu mối tổ chức và thực hiện các hoạt động quy chuẩn hóa công tác biên, phiên dịch nhà nước và cung cấp biên, phiên dịch cho các bộ, ngành và tổ chức khác khi có yêu cầu.