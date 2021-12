Cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương sẽ thay đổi ra sao?

Your browser does not support the audio element.

Theo hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 98/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Cục Công tác phía Nam được đề xuất giải thể và sắp xếp lại mô hình hoạt động theo hướng là đại diện của Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực phía Nam.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề xuất thay thế Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng bằng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo đúng quy định của Luật Cạnh tranh.