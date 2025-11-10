‘Cò’ cầu thủ nhập tịch Malaysia bóc trần sự thật bê bối của FAM

Ông cũng cho biết công việc của các đại lý thực chất mang tính “trinh sát” nhiều hơn là “hành chính”. Một đại lý có thể xem cầu thủ thi đấu ở châu Âu hay Úc, phát hiện anh ta có gốc Malaysia, rồi giới thiệu lại cho FAM. “Chúng tôi thường gửi thông tin cơ bản, có thể nói “Mẹ của cầu thủ này sinh ra ở Penang” hay “Ông nội của anh ấy từng sống ở Kuala Lumpur”. Nhưng từ đó đến việc đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia là cả một chặng đường dài và đầy thủ tục pháp lý”, ông nói.

“FIFA không chấp nhận bất kỳ hình thức gian dối nào liên quan đến hồ sơ quốc tịch. Nếu giấy tờ không rõ ràng, khả năng bị cấm thi đấu là rất cao”, người đại diện khẳng định.

FIFA có những quy định rất chặt chẽ về tư cách cầu thủ. Một cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể đại diện cho bóng đá quốc gia dựa trên hai yếu tố chính: dòng dõi (thông qua cha mẹ hoặc ông bà) hoặc nơi cư trú hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 5 năm. Không có khái niệm “cầu thủ di sản” chính thức nào trong tài liệu của FIFA, dù cụm từ này được sử dụng rộng rãi tại Đông Nam Á để chỉ những cầu thủ mang dòng máu lai.

Sự kiện này đã khiến FAM phải nhìn lại chiến lược dựa vào cầu thủ nhập tịch Malaysia, vốn là xu hướng phổ biến trong những năm gần đây. Những gương mặt như Dion Cools, Brendan Gan hay Stuart Wilkin từng được xem là những ví dụ thành công khi họ giúp Malaysia mạnh mẽ hơn ở các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, lệnh cấm của FIFA đã đặt ra câu hỏi: liệu Malaysia đã quá phụ thuộc vào cầu thủ gốc nước ngoài thay vì phát triển hệ thống đào tạo nội địa?

Một số chuyên gia trong khu vực cho rằng sự thiếu đồng bộ giữa FAM và các cơ quan chính phủ là nguyên nhân dẫn đến rủi ro hiện nay. Ở Thái Lan hay Philippines, quá trình xác minh quốc tịch được thực hiện chặt chẽ hơn, có sự phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Liên đoàn bóng đá. Trong khi đó, tại Malaysia, việc tuyển chọn cầu thủ lai phần lớn do FAM dẫn dắt, đôi khi thiếu giám sát pháp lý cần thiết.

Cũng trong bối cảnh này, vấn đề “phí đại lý” được đưa ra thảo luận. Dù không rõ đại lý tại Malaysia nhận được bao nhiêu cho mỗi thương vụ, nhưng ở châu Âu, con số này có thể lên đến hàng triệu bảng Anh. Theo một báo cáo thể thao vừa công bố, từ tháng 2-2024 đến tháng 2-2025, Chelsea đã chi hơn 60 triệu bảng cho phí đại lý, trong khi Manchester City chi khoảng 52 triệu bảng. Tổng cộng, 20 CLB ở giải Ngoại hạng Anh đã bỏ ra 409,1 triệu bảng Anh, chỉ giảm nhẹ so với mùa trước.

Đội tuyển Malaysia đang đối diện "án treo" và có thể bị trừ điểm hoặc loại khỏi Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Phí đại lý thường được thanh toán bởi khách hàng, nhưng trong các thương vụ chuyển nhượng, CLB mua thường là bên trực tiếp trả tiền cho người đại diện thay cho cầu thủ. “Ở cấp độ cao nhất, đại lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng, không chỉ trong việc thương lượng mà còn tạo ra những mối quan hệ giúp cầu thủ phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến họ trở thành trung tâm của mọi tranh cãi khi có sự cố xảy ra”, vị đại diện ẩn danh thừa nhận.

Sự việc tại Malaysia có thể gây thức tỉnh cho nhiều nền bóng đá đang chạy đua trong việc tìm kiếm nhân tài gốc ngoại. Khi danh tiếng và tương lai của cả một nền bóng đá bị đe dọa bởi những sơ hở trong khâu quản lý, mọi con mắt sẽ hướng về phía các liên đoàn và người đại diện, những người đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa khát vọng nâng tầm bóng đá quốc gia và trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt trên trường quốc tế.