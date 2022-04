Có cần thiết lắp camera trong lớp mầm non?

Cùng suy nghĩ, chị Nguyễn Hằng (Hoài Đức, Hà Nội) khẳng định khi cho 2 con đi học, chắc chắn chị sẽ chọn trường có camera. Chị dự định gửi con tới lớp khi bé tròn 2 tuổi. Ở độ tuổi đó, con chưa nói thạo, gia đình khó phát hiện nếu có bất thường khi con ở trường.

“Nếu con lớn hơn, tầm 4 tuổi chẳng hạn, tôi có thể không cần trường lắp camera. Hơn nữa, công việc cũng bận rộn, tôi không chắc có đủ thời gian để suốt ngày xem màn hình nhằm kịp thời phát hiện vấn đề”, chị Hằng chia sẻ.

Chị Thu Giang cho con học ở trường ngoại thành, nhiều hoạt động ngoài trời và cảm thấy camera không cần thiết. (Ảnh: PHCC)

Camera cũng không ngăn chặn được bạo hành

Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng yêu cầu trường có camera và cho phép họ theo dõi từ xa. Chị Kiều An (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết con gái (4 tuổi) đã học mầm non hơn một năm (do thời gian dài nghỉ học vì dịch Covid-19) song chị chưa từng quan sát con qua màn hình. Bà mẹ trẻ thậm chí không để ý trường có lắp camera hay không.

Chị cho con theo học tại trường tư có tiếng mà hai vợ chồng dành cả năm trời để tìm hiểu, trải qua nhiều đợt khảo sát. Vì thế, chị rất tin tưởng vào nhà trường và giáo viên.

Chị cho rằng phần lớn phụ huynh muốn lớp có camera để có thể theo dõi con thường xuyên, tránh trường hợp con bị đánh, mắng ở trường. Nhưng theo chị Kiều An, camera không “thần thánh” đến vậy.

“Nếu cô giáo đã không yêu trẻ, camera cũng không thể ngăn được họ bạo hành con. Nhiều vụ đã xảy ra, giáo viên đánh trẻ, camera ghi lại hoặc cô kéo trẻ vào góc khuất mới bạo hành. Khi phụ huynh biết, hình ảnh từ camera thành bằng chứng nhưng con mình cũng đã tổn thương rồi”, bà mẹ một con giải thích.