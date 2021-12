Cố ca sĩ Phi Nhung có tên trong vòng bầu chọn giải Mai Vàng 2021

Your browser does not support the audio element.

Vòng đề cử giải Mai Vàng do Báo Người lao động tổ chức lần thứ 27- 2021 diễn ra từ ngày 15/9 đến 30/11 với 12 hạng mục. Sau khi bạn đọc tham gia đề cử, Hội đồng nghệ thuật giải Mai Vàng lần thứ 27-2021 đã họp chọn ra những ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn. Theo đó, có 44 nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình vào vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 27 theo đề cử của bạn đọc trong từng hạng mục.

Ở hạng mục Ca sĩ nhạc nhẹ có: Mỹ Tâm với ca khúc "Hào quang" (sáng tác: Khắc Hưng); Noo Phước Thịnh với ca khúc "Cơn mơ băng giá" (sáng tác: Nguyễn Thành Trung); Phùng Khánh Linh với ca khúc "Nhìn em mà xem" (sáng tác: Phùng Khánh Linh); Sơn Tùng M-TP với ca khúc "Muộn rồi mà sao còn" (sáng tác: Sơn Tùng M-TP); Vũ Cát Tường với ca khúc "Tìm hành tinh khác" (sáng tác: Vũ Cát Tường).