Cô bán cháo của 'Biệt động Sài Gòn': Đường tình trắc trở, kín tiếng nơi xứ người

Là một trong những nữ diễn viên sáng giá nhất của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam, Thúy An từng để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả qua nhiều vai diễn. Trong Biệt động Sài Gòn, bà hoá thân xuất sắc với vai cô gái bán cháo vịt Ngọc Lan - người yêu Sáu Tâm (Thương Tín đóng).

Đến nay sau gần 40 năm, đây vẫn được xem là nhân vật kinh điển, tạo nên thành công của bộ phim.

Vụt sáng thành minh tinh màn ảnh

Diễn viên Thúy An sinh năm 1958 ở miền Tây Nam bộ, từng lên TP.HCM làm nghề bán nước mía mưu sinh. Năm 17 tuổi, Thúy An được đạo diễn, NSND Hồng Sến phát hiện và giao cho vai nữ chính trong phim Cánh đồng hoang. Ngay ở vai diễn đầu tiên này, hào quang đã tìm đến với cô gái miền Tây.

Sau thành công của phim đầu tay, bà được mời vào nhiều phim kinh điển của điện ảnh Việt. Trong phim Biệt động Sài Gòn, Thúy An vào vai xuất sắc khi hóa thân thành cô bán cháo vịt xinh đẹp, tần tảo nhưng đầy mưu mẹo để qua mắt kẻ thù, giúp sức cho đội biệt động. Nhân vật này chính là một trong những biệt động xuất sắc trong bộ phim.