'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Mỏ đá bị quấy rối, chủ tịch xã như 'ngồi trên đống lửa'

Tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Mở đầu tập phim là cuộc họp kiểm điểm về công tác xử lý vi phạm trật tự địa bàn, nơi mà Thiếu tá Huy – Trưởng công an xã phụ trách. Anh bị phê bình vì cho lực lượng tịch thu hàng hóa của người dân bán rong trên vỉa hè.

Chủ tịch xã Thứ thẳng thắn nêu quan điểm: "Chúng ta không thể đối xử với người dân bán mớ rau, giỏ cua ngoài đường như tội phạm. Tôi đã nhận phản ánh, bà con không đồng tình với cách làm này".

Phó chủ tịch xã cũng thêm lời: "Trăm cái lý không bằng một tí cái tình. Cái gì cũng xử phạt thì sao mà an dân được?".