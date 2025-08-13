Có anh, nơi ấy bình yên tập 11: Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoại

Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 11, Hùng - hàng xóm của ông Thắng lên xã để hỏi thủ tục hợp thức hóa mảnh đất mà ông Thắng từng cho mình nhưng giờ lại muốn đòi lại.
Hùng gặp Phó chủ tịch xã Xuân ở hành lang, qua một hồi nói chuyện và được phó chủ tịch mời vào phòng riêng nói chuyện. Đáng chú ý là Xuân biết rất rõ Hùng đang làm việc cho Bằng - anh rể Thiếu tá Huy.
Trong khi đó, ông Thắng vẫn mải mê với thú vui đá gà cùng Cường. Ông tâm sự rằng đang phải trả còng lưng ra trả lãi khoản nợ của Linh. "Giá mà đòi được mấy mét đất cho thằng Hùng thì không những đại bàng, phượng hoàng tao cũng mua được" - ông Thắng nói trong tiếc nuối.
Ở diễn biến khác trong tập phim, kho lưu trữ tài liệu của xã bất ngờ bốc cháy giữa thời điểm nhạy cảm trước khi sáp nhập khiến Bí thư xã Tuyết vô cùng lo lắng. Thiếu tá Huy cùng công an xã đã nhanh chóng xử lý đám cháy và cho người bảo vệ hiện trường để thống kê thiệt hại.
Theo báo cáo của Thiếu tá Huy, ngoài tủ hồ sơ bị cháy, phát hiện xác một chiếc điện thoại bị cháy ở hiện trường. Anh nghi ngờ đám cháy do chập điện.
Theo Bí thư Tuyết, nếu thấy có dấu hiệu cố ý hủy hoại tài liệu thì Thiếu tá Huy phải báo ngay cho công an tỉnh hỗ trợ điều tra vụ việc. Tuy nhiên, cả ông Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch xã Xuân đều ngăn lại.
"Như thế sẽ ảnh hưởng đến hệ thống chính trị địa phương, chị cân nhắc lại" - ông Thứ nói. Còn ông Xuân nêu ý kiến: "Báo cáo chị là bây giờ có công an chính quy về địa phương rồi, chị cứ để các đồng chí ấy có cơ hội thể hiện năng lực".
Bí thư Tuyết quyết định giải pháp sau khi tiếp nắm bắt sự việc, cận hiện trường, thống kê thiệt hại.
Tập 11 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 13/8 trên kênh VTV1.