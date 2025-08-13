Có anh, nơi ấy bình yên tập 11: Cháy kho lưu trữ giấy tờ ở xã, nghi vấn có kẻ phá hoại

Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 11, Hùng - hàng xóm của ông Thắng lên xã để hỏi thủ tục hợp thức hóa mảnh đất mà ông Thắng từng cho mình nhưng giờ lại muốn đòi lại.

Hùng gặp Phó chủ tịch xã Xuân ở hành lang, qua một hồi nói chuyện và được phó chủ tịch mời vào phòng riêng nói chuyện. Đáng chú ý là Xuân biết rất rõ Hùng đang làm việc cho Bằng - anh rể Thiếu tá Huy.