Có 4 tập đoàn nộp trên 10.000 tỷ đồng, trong danh sách ‘PRIVATE 100’

Trong đó có 10 cái tên dẫn đầu đều là những tập đoàn tư nhân quen thuộc, với một nửa trong số đó là doanh nghiệp của các tỷ phú đô la trong danh sách gồm Vingroup, THACO, Hòa Phát, Techcombank và Masan Group.

Để đứng trong trong Top 10, các doanh nghiệp phải có số nộp ngân sách từ 4.800 tỷ đồng trở lên. Có 4 doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng gồm Vingroup, THACO, TC Group và Hòa Phát. Đây đều là 4 tập đoàn tư nhân đa ngành.

Trong đó, Vingroup đã công bố 5 lĩnh vực trụ cột là công nghệ - công nghiệp (sản xuất ô tô điện, xe máy điện, robot, AI…), thương mại dịch vụ (bất động sản, du lịch - vui chơi giải trí), thiện nguyện xã hội (y tế, giáo dục, chương trình thúc đẩy giao thông xanh), hạ tầng (đường sắt tốc độ cao, cầu, bến cảng, logistics…), năng lượng xanh (dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió…).

Một điểm thú vị là cả 3 đơn vị đứng đầu đều có những đơn vị chủ chốt trong ngành ô tô Việt Nam: Vingroup có VinFast hiện đang đứng số 1 thị trường về doanh số bán xe ô tô, trong khi THACO và TC Group chủ yếu sản xuất, phân phối các thương hiệu xe nước ngoài.

Tập đoàn công nghệ FPT ở vị trí thứ 5. Bốn vị trí tiếp theo đều là các ngân hàng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB; ở vị trí thứ 10 là Masan Group.

Tổng cộng 10 doanh nghiệp dẫn đầu của danh sách Private 100 đã nộp ngân sách tổng cộng gần 148.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 36% so với tổng nộp gần 109.000 tỷ đồng của năm trước.

Mức tăng trưởng ấn tượng này có sự đóng góp đáng kể của Vingroup với mức nộp tăng 82% từ 30.900 tỷ lên 56.200 tỷ đồng. Hòa Phát, HDBank cũng là những đơn vị có mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 48% và 101% so với năm trước.