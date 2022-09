Có 3 dấu hiệu này, chị em cần vào viện khám ngay

Bệnh nhân N.T.K.A (29 tuổi, Quảng Ninh) tìm đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng ra máu âm đạo sau hút thai 7 tuần trên sẹo mổ cũ tại Quảng Ninh 10 ngày trước, bệnh nhân có tiền sử mổ đẻ cũ 2 lần.



Qua thăm khám, phát hiện giữa bàng quang và phần trước đoạn eo tử cung có khối âm vang hỗn hợp KT 4x5cm, nhiều mạch máu tăng sinh.



ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Trưởng khoa Phụ nội tiết A1, BV Phụ sản Hà Nội đã tiến hành mổ nội soi lấy khối chửa ngoài và bảo tồn tử cung. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và có thể xuất viện.



Bác sĩ Hải cho biết thai ở sẹo mổ cũ là một dạng thai ngoài tử cung do thai làm tổ trong vết sẹo mổ trên cơ tử cung, phát hiện sớm thai ở sẹo mổ cũ nhằm kết thúc thai kỳ sớm và bảo tồn khả năng sinh sản.

Trường hợp của chị Lê Thị H. (31 tuổi, Hà Nội) chậm kinh 2 tuần, đã có hai con, thử que thì lên 2 vạch nhưng đi siêu âm thì không thấy túi thai nằm trong tử cung. Bác sĩ lại thấy hình ảnh của một túi thai to nằm ngoài tử cung. May mắn khối chửa này chưa vỡ, nhưng khối chửa to thế nên bác sĩ đã chỉ định mổ ngay vì nguy cơ vỡ thai rất lớn.

Thai ngoài tử cung là tình trạng thai không làm tổ trong buồng tử cung mà lại nằm ở bên ngoài như vòi tử cung, cổ tử cung, buồng trứng, ổ bụng, thậm chí là chửa tại vết mổ cũ của tử cung.

Mang thai ngoài tử cung xuất hiện những dấu hiệu như mang thai bình thường như trễ kinh, đau bụng, buồn nôn... khiến chị em rất dễ chủ quan.