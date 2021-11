CMC Cloud Camera - chìa khóa “quản chặt” hoạt động vận hành sản xuất cho doanh nghiệp

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và gây ra những hậu quả khôn lường, làm gián đoạn, đứt gãy các chuỗi cung ứng thương mại, dịch vụ trên toàn cầu; làm thay đổi các mô hình kinh doanh, quản lý theo truyền thống trước đây. Ứng dụng CNTT, đổi mới cách thức quản lý kinh doanh trở thành hướng đi không thể trì hoãn đối với mọi tổ chức nếu muốn thích ứng, tận dụng cơ hội mới để phát triển hay “vươn mình” mở rộng thị trường.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, an ninh, an toàn cho doanh nghiệp là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn lúng túng và gặp nhiều khó khăn khi triển khai các giải pháp giám sát an ninh. Các hệ thống camera hiện nay thường được thiết kế phục vụ việc quan sát, lưu trữ tại chỗ là chính, bị giới hạn về dung lượng lưu trữ, rất ít trường hợp có hệ thống lưu trữ tập trung do liên quan đến chi phí đầu tư hạ tầng, phần mềm, license, chi phí vận hành hệ thống… Ngoài ra, việc vận hành hệ thống camera đa số hoàn toàn bằng thủ công và quan sát bằng mắt thường, chưa có hệ thống cảnh báo sớm và tự động, không hiển thị được vị trí tọa độ của camera trên nền bản đồ gây khó khăn cho người vận hành.