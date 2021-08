CMC chung tay với ngành y, người dân phòng chống dịch Covid-19

Hỗ trợ Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, CMC tặng 40 máy tính trị giá 600 triệu đồng cho ủy ban vào ngày 20/8.

CMC tặng 40 máy tính trị giá 600 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tập đoàn tặng 50 máy in tem nhãn Godex G500, 300 decal in tem và 50 cuộn mực in tem Wax Premium cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tổng giá trị quà tặng là 300 triệu đồng. Máy sẽ hỗ trợ quá trình in tem nhãn cho các bệnh nhân khi đến bệnh viện, cơ sở y tế thăm khám, chữa bệnh cũng như tiêm vaccine.

CMC còn ủng hộ thiết bị thông minh giám sát phòng chống dịch Covid cho thành phố Hà Nội với tổng trị giá lên tới 6 tỷ đồng.