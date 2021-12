Clip: 'Xe điên' cán nát hàng loạt xe máy rồi tăng ga bỏ chạy

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô cán ngang qua loạt xe máy đang nằm ngổn ngang giữa đường.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/12 trên địa bàn xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.