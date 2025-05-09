Clip xe container bất ngờ tông hàng loạt ô tô con trên cầu vượt ở Hà Nội

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, có ít nhất 5 ô tô con bị hư hỏng sau cú va chạm. Rất may vụ tai nạn giao thông không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT đang phối hợp với công an phường sở tại, phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội để thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.