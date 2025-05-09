Clip xe container bất ngờ tông hàng loạt ô tô con trên cầu vượt ở Hà Nội

Đình Hiếu| 05/09/2025 20:35

Đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội), một xe container bất ngờ tông hàng loạt ô tô con chạy cùng chiều.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/9, tại cầu vượt Nguyễn Văn Linh (đoạn đối diện số 3 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe container và 5 ô tô con.

Cụ thể, khoảng 17h28 cùng ngày, xe đầu kéo có biển kiểm soát rơ-moóc 29R-053.XX (chưa rõ người điều khiển), lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, hướng đi Hải Phòng. Đến địa điểm trên, xe container bất ngờ lao vào hàng loạt ô tô đi cùng chiều. 

540435793_4188806761397034_2398000697954644808_n.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và ít nhất 5 ô tô con. Ảnh: Duy Trần

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, có ít nhất 5 ô tô con bị hư hỏng sau cú va chạm. Rất may vụ tai nạn giao thông không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT đang phối hợp với công an phường sở tại, phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội để thống kê thiệt hại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

