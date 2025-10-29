Clip: Xe bồn nổ như bom, rung chuyển mặt đất lửa bốc dữ dội ở Hưng Yên

Tối 28/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận tại Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo) vừa xảy ra vụ nổ, cháy xe bồn chở gas.

Theo đó, vào khoảng 19h cùng ngày, một xe bồn chở khí gas hóa lỏng lưu thông vào tuyến đường thuộc KCN Phố Nối A.

Tại đây, phần bồn xe mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao rồi phát nổ. Tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ rất xa, sau đó ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhiều người đi xe máy gần đó bị ngã xuống đường.