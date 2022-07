Clip: Vừa gửi vợ bầu về quê, chồng dẫn ngay 'bé đường' đến nhà ở

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen của chị vợ khi bắt tại trận chồng đưa bồ nhí về nhà sống ngay khi mình về quê.

Đoạn clip cho thấy, chị vợ âm thầm từ quê lên và đến tiệm spa của mình thì thấy một cô gái đang nằm. Lúc này chị vợ hỏi chuyện thì biết được cô gái là người yêu của chồng mình. Chị vợ vẫn giả vờ như đang là khách đến tiệm spa làm đẹp.

Chị vợ hỏi: “Quán này là quán người yêu em à, thế anh Đ. là người yêu em à? Chị đến phun môi”. Cô gái cũng thừa nhận “anh Đ. là người yêu em”.