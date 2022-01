Clip: Vợ túm tóc 'tiểu tam' đánh tới tấp, chồng ôm chặt nhân tình

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ đánh ghen xảy ra tại 1 chung cư ở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An thu hút chú ý của cư dân mạng.

Theo người đăng tải clip, chính thất phát hiện chồng thuê nhà cho nhân tình ở nên đã tìm đến tận nơi bắt quả tang. Trong clip, người vợ vừa chửi bới vừa túm tóc "tiểu tam" đánh túi bụi.

Sau đó, cô vợ thẳng tay đẩy "con giáp thứ 13" từ trên sảnh chung cư, lộn nhào qua nhiều bậc thang xuống vỉa hè.