Clip: Vợ nói chuyện với đồng nghiệp, chồng mang xẻng đến đập chết

Hiện trường vụ án mạng

Chia sẻ trên Người Lao Động, Công an TP Long Khánh cho biết, Bắc và chị N. (SN 1995) là vợ chồng. Chị N. làm việc tại Công ty JumBo.



Thời gian gần đây, Bắc ghen tuông dẫn tới cuộc sống vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Người chồng đã làm đơn ly hôn nhưng người vợ không đồng ý.



Hiện Bắc đã được Công an TP Long Khánh bàn giao cho phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra về hành vi giết người.