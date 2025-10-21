Clip: Vây bắt kẻ 'ngáo đá' lái xe tải lạng lách, cầm dao chống trả công an

Chiều 21/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng cảnh sát giao thông vừa phối hợp với công an các xã Long Thuận, Bến Cầu khống chế đối tượng “ngáo đá” lái xe tải chạy lạng lách, dùng dao chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 7h5 cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Trảng Bàng nhận được thông báo khẩn cấp về việc một tài xế lái xe tải BKS 49H-023.21 với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến đường xã Long Thuận, hướng về TPHCM.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT truy đuổi xe tải và ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nhưng tài xế không chấp hành mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Công an đã huy động một xe tải lớn gần đó để chặn đầu, buộc tài xế phải dừng xe.