Clip vây bắt kẻ dùng súng giả cướp 100 triệu ở chợ Bình Điền

Clip đối tượng cướp tiền chạy trốn và công an vây bắt

Ngày 28/10, Công an phường Bình Đông (TPHCM) đã tiếp nhận đối tượng Trần Minh Tân (SN 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi dùng súng giả cướp tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (quận 8 cũ) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào sáng 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã kịp thời bắt giữ Trần Minh Tân khi đối tượng này thực hiện hành vi dùng súng giả cướp tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền.