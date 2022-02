Clip: Trước khi bị bắn, gia đình ở Thái Nguyên thách thức kẻ thù

Liên quan đến sự việc trên, Chỉ huy Công an huyện Võ Nhai xác nhận, trong sáng 17/2, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an tỉnh Thái Nguyên thụ lí, điều tra theo thẩm quyền.

Mới đây, trên MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh gia đình ông T. và ông Hữu lời qua tiếng lại thách thức trước khi án mạng xảy ra.

Trong đoạn clip, 2 bên gia đình đang đứng ở ngõ lớn tiếng cãi vã, liên tục chửi thề và thách thức đối phương. Đáng chú ý, những người được cho là thành viên trong gia đình nạn nhân lại hung hăng, mắng chửi nhiều hơn.

Đoạn clip 2 bên gia đình cãi vã lan truyền trên MXH

"Giáo viên người ta không mang dao đến nhà mày....Tao chỉ sợ ăn cướp bọn tao không xong được đâu, đố nhà mày", phía người nhà nạn nhân thách thức.