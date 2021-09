Your browser does not support the video tag.

Clip: Trâu rừng một mình đại chiến cả đàn sư tử và cái kết không tưởng Phát hiện thấy con trâu rừng đơn độc đang lang thang trên đồng cỏ, bầy sư tử đã lập tức tìm cách tiếp cận.