Your browser does not support the video tag.

Clip: Trâu đực liều chết cứu "người tình" thoát khỏi móng vuốt 3 sư tử Trong clip, một con trâu cái đang bị 3 con sư tử bao vây rồi quật ngã xuống đất. Ngay sau đó chúng cắn vào cổ họng con mồi để tìm cách kết liễu nó.