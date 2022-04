Clip: Trâu 'điên' truy đuổi, húc văng người phụ nữ vào quán

Ngay sau đó, 1 người phụ nữ bị con trâu lớn đuổi chạy vào trong quán. Chứng kiến sự việc, người đàn ông cũng hoảng sợ, bối rối tìm cách thoát thân.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại sự việc