Clip: Trấn Thành và Erik oét nặng, Đức Phúc gãy lưng 'gánh team'?

Clip Trấn Thành - Đức Phúc - Erik thể hiện ca khúc Hoa Nở Không Màu

Phía bên dưới bình luận có rất nhiều tranh cãi về màn tam ca bộ 3 đình đám.

Theo đó, có ý kiến cho rằng Đức Phúc là người "gánh còng lưng" ca khúc vì Erik và Trấn Thành hát nhiều chỗ chênh phô.

Cụ thể, Trấn Thành hát bị thoát hơi ra nhiều trong khi đó Erik lại đặc giọng mũi. Riêng Đức Phúc có cột hơi chắc và dù ở nốt cao hay trầm, anh cũng thể hiện tốt.