Clip: Trăn khủng 'nổi điên' ngoạm đầu nam thanh niên vì bị trêu tức

Chưa dừng lại ở đó, thanh niên này còn dí sát con trăn vào mặt mình rồi đặt nó lên đầu. Tuy nhiên, hành động đó của anh chàng như đòn bẩy khiến con trăn trở nên kích động, ngoạm một nhát vào đầu anh ta và bám chặt ở đó.

Đoạn clip ghi lại sự việc