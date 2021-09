Clip: Trăn 'khủng' bò vào nhà, trườn lên bàn thờ tấn công người

Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ghi lại cảnh trăn khổng lồ "đột nhập" nhà dân, trườn lên bàn thờ ẩn náu thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo hình ảnh ghi lại, con trăn vừa dài vừa to, da bóng đen sì trườn lên bàn thờ nhà dân. Lúc này, một người đàn ông đã phát hiện ra sự có mặt có con vật nguy hiểm nên đã tìm cách "thu phục".