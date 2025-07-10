Clip tia sét cực mạnh 'xé toạc' bầu trời tại Hà Nội

Y Nhụy - 07/10/2025 10:37

Sáng 7/10, mưa dông dữ dội bao trùm Hà Nội, khiến nhiều tuyến phố bị ngập nặng. Gần 7h, tại khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông), một tia sét cực mạnh "xé toạc" bầu trời, được người dân ghi lại bằng điện thoại.

Sáng 7/10, mưa dông dữ dội kéo dài từ rạng sáng khiến Hà Nội chìm trong biển nước. Nhiều tuyến phố nội thành ngập cục bộ, giao thông hỗn loạn khi người dân đổ ra đường đi làm. Ở một số khu vực, nước ngập sâu đến nửa bánh xe, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân di chuyển khó khăn.

Khi nhiều người vẫn đang loay hoay tìm đường tránh ngập, khoảng 7h, bầu trời khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông) bất ngờ sáng rực bởi một luồng sét cực mạnh. Hiện tượng thiên nhiên đột ngột này được chị Nguyễn Cúc (Hà Nội) ghi lại.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn cảnh báo, trong những ngày đầu tháng 10, khu vực Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa lớn kèm nguy cơ sấm sét, gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường khi có giông, không trú dưới gốc cây lớn hoặc gần cột điện để đảm bảo an toàn.