Clip Thủy Tiên hát 'Giấc Mơ Tuyết Trắng' trước khi bị Nathan Lee 'vợt'

Tại đây, giọng ca sinh năm 1985 biểu diễn ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng, và có khả năng cao đây cũng là lần cuối cùng nữ ca sĩ được thể hiện trọn vẹn ca khúc này vì không tìm được một đoạn clip fancam nào khác của côxuất hiện trên YouTube.

Theo đó, Thủy Tiên vẫn mặc phong cách cắt xẻ sexy quen thuộc và trình diễn hết mình Giấc Mơ Tuyết Trắng, Stay With Me, Em Đã Yêu. Giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ "đánh gục" nhiều trái tim người hâm mộ.

Your browser does not support the video tag.

Lần cuối Thủy Tiên hát bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng

Tuy nhiên dẫu Thủy Tiên có thể hiện ca khúc này trọn vẹn đến mấy thì giờ phút này, Giấc Mơ Tuyết Trắng cũng đã thuộc về Nathan Lee. Ở hiện tại, dù chưa biết nam ca sĩ sẽ mua ca khúc trong bao lâu nhưng chắc chắn Thủy Tiên muốn hát Giấc Mơ Tuyết Trắng thì phải xin phép Nathan Lee đã!

Phía dưới, nhiều cư dân mạng để lại bình luận: "Âm thanh không ổn định nhưng Thủy Tiên hát vẫn hay", "Bài hát tuổi thơ", "Bình thường đã ít đi diễn, giờ lại mất hit luôn rồi", " Bài hát hay nhất của Thủy Tiên",...